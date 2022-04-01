В Москве резко подорожало жилье

1 апр. 15:22

В Москве произошел резкий рост цен на жилье. Об этом говорится в материалах аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).

По данным ИРН, рост цен спровоцировала ситуация вокруг Украины. Так, в марте стоимость 1 кв метра в среднем выросла 5,6%, до 267,5 тыс рублей. Боясь продешевить, часть продавцов выставили заградительные ценники, прибавив к прежней цене минимум 20%, передает Лента.ру.

В то же время аналитики предсказывают, что ажиотаж продлится недолго. По их мнению, инвесторов с живыми деньгами и покупателей с одобренной ипотекой в лучшем случае хватит для поддержания спроса в апреле. Эксперты отмечают, что нового спроса не будет, поскольку российскую экономику ждет рецессия, а доходы россиян сократятся. Что касается вторичного рынка, то его ждет значительное падение спроса и затяжная стагнация.