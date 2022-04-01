В Краснодаре пройдет фестиваль Дениса Мацуева

1 апр. 15:03

В Краснодаре с 12 по 14 апреля будет проходить фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений", организованный народным артистом России совместно с министерством культуры Краснодарского края.

Мацуев исполнит произведения русской классики, джазовые импровизации, а также представит победителей престижных профессиональных конкурсов и юных талантливых музыкантов.

На сцене Музыкального театра творческого объединения "Премьера" 12 апреля состоится концерт "Чайковский-гала". Выступят заслуженный артист России Граф Муржа, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Баянкина, Александр Рамм, Лев Бакиров, Денис Мацуевв сопровождении Кубанского симфонического оркестра.

13 апреля на сцену Музыкального театра помимо Мацуева выйдут победители российских и международных юношеских конкурсов, участники телевизионных проектов федеральных каналов, а также лауреат международного благотворительного фонда "Новые имена" Борислав Струлев.

Кроме того, 13 апреля в концертном зале краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко состоится концерт победителей международного конкурса юных пианистов Grand Piano Competition.

Завершится фестиваль 14 апреля концертом "И классика, и джаз". Денис Мацуев и команда музыкантов сыграют джазовые стандарты и импровизации на классические темы.