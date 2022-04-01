Инфляция в Европе бьет рекорды

1 апр. 14:51

В Европе рост цен достигнул в марте на годовом уровне 7,5%, что является рекордом, говорится в предварительных оценках статистического ведомства Евросоюза.

В исследовании подчеркивается, что инфляция в предыдущем месяце достигла 5,9%. Рост цен вызван подорожанием энергии на 44,7%, продуктов питания, алкоголя и табака на 5%.

Стоит отметить, что самые высокие показатели в Европе зафиксированы в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Нидерландах (почти 12%), Латвии (около 11%), Испании (9,8%).

Кроме того, инфляция фиксируется и в Великобритании, где в ближайшее время она может достигнуть 8%. Что касается России, то по прогнозу опрошенных ЦБ аналитиков, рост индекса потребительских цен может составить 20%.