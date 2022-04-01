Мирзиеев назвал снижение цен в Рамадан "большим благом"

1 апр. 14:43

Президент Узебкистана Шавкат Мирзиеев обсудил вопросы обеспечения макроэкономической стабильности, развития регионов и отраслей, повышения благосостояния населения, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

На совещании глава государства затронул тему ажиотажного спроса на сахар и его неоправданного подорожания в ряде регионов Узбекистана. Особенно, по его словам, стоимость сахара резко возросла в Джизакской и Самаркандской областях, а также в Ташкенте. "Возникает вопрос: куда смотрели хокимы и прокуроры этих регионов?", - задался вопросом Мирзиеев, пишет Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что руководителям областей, городов и районов необходимо ежедневно следить за ценами на продукты питания, включая на муку, сахар и масло, принимая меры на местах при стабилизации обстановки.

Мирзиеев добавил, что узбекским предпринимателям нужно помочь и объяснить, что снижение цен в месяц Рамадан является "большим благом".