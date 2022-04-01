У берегов Грузии задержан корабль под панамским флагом

1 апр. 14:41

Сотрудники Департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии задержали корабль, плавающий под флагом Панамы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пограничной полиции.



Сухогруз OYSTER был задержан за нарушение правил судоходства в территориальных водах.



За нарушение правил судоходства капитан корабля был оштрафован на 20 тыс лари. После уплаты штрафа ему позволили выйти в свободное плаванье, передает "Sputnik Грузия".