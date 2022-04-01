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У берегов Грузии задержан корабль под панамским флагом

У берегов Грузии задержан корабль под панамским флагом

Сотрудники Департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии задержали корабль, плавающий под флагом Панамы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пограничной полиции.
 
Сухогруз OYSTER был задержан за нарушение правил судоходства в территориальных водах.
 
За нарушение правил судоходства капитан корабля был оштрафован на 20 тыс лари. После уплаты штрафа ему позволили выйти в свободное плаванье, передает "Sputnik Грузия".

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