Лавров: Россия хочет гарантий для Москвы, Киева и Европы

1 апр. 14:24

Москва выступает за предоставление гарантий безопасности для России, Украины и Европы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.

"Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других", - цитирует его РИА Новости.

Глава МИД также заявил, что не слышал разговоров о том, что Дели может выступить посредником в переговорах Москвы и Киева.

"Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать", - указал он.

При этом, по словам Лаврова, если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не возразит.