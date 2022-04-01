В Германии одобрили поставку бронетранспортеров Украине

1 апр. 14:23

Правительство Германии одобрило поставку Украине бывших восточногерманских бронетранспортеров, которые в настоящее время используются армией Чехии.

Речь идет о 58 единицах техники типа PbV-501, передает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Изначально БТР находились на балансе армии объединенной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР, а в конце 1990-х годов были переданы Швеции, которая потом продала их чешской фирме.

Напомним, согласно действующему законодательству, для передачи военной техники, которая когда-то была на балансе Бундесвера, необходимо согласие правительства.