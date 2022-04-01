Снег и ветер в Москве продлятся до конца субботы

1 апр. 14:16

МЧС предупреждает жителей Москвы о сильном ветре и мокром снеге до конца субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - передает столичный главка МЧС.

Водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам из-за сильного ветра лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.