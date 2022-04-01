Германия перестала получать российский газ

1 апр. 13:48

Поток газа в Германию по трубе "Ямал-Европа" стал нулевым, сообщает ТАСС со ссылкой данные газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что речь идет о потоке в германском направлении через газоизмерительную станцию Мальнов, который формируется как разница между уточненными заявками на поставку в прямом направлении, а также обратном на реверс в Польшу. Сейчас первые превышают вторые именно на величину реверса.

Однако, вероятно, что коммерческие поставки газа идут как в прямом, так и в реверсном направлении. Ранее "Газпром" заказал мощности на прокачку по трубе на весь день 1 апреля.