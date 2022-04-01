Парк Red Wings в этом году увеличится на три Superjet 100

1 апр. 13:52

Авиакомпания Red Wings в 2022 году намерена увеличить свой парк самолетов Superjet 100 с 15 до 18 единиц.

"Мы на сегодняшний день обладаем парком из 15 самолетов SSJ. В течение 2022 года, как нас уверяют авиастроители, я думаю, что они свои обязательства выполнят, мы планируем нарастить этот парк до 18 машин", - сообщил заместитель коммерческого директора авиакомпании Дмитрий Мясников на пленарном заседании международной туристской выставке "Лето-2022" в Екатеринбурге.

У перевозчика три самолета Boeing-777, ведется их адаптация к существующим условиям.

"В планах нашей авиакомпании, далее по мере появления новых отечественных самолетов МС-21 и расширения производства SSJ мы планируем наращивать парк именно отечественными самолетами", - отметил Мясников.