В Нур-Султане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций

1 апр. 13:35

Первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза против РФ.

"Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества", - сказал Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Нур-Султан меньше всего хочет, "чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС".