В России растет число граждан, находящихся в простое и работающих неполный день

1 апр. 13:36

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране фиксируется рост количества граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели.

"На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое», - рассказала Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По ее словам, "в связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан".

Ранее на этой неделе в Минтруде заверили, что у российских работодателей отсутствуют планы по массовому увольнению сотрудников.

На 28 марта в России в неоплачиваемом отпуске, находятся порядка 14 тыс работников, работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тыс сотрудников.