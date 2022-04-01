Путин не собирается обсуждать с арабскими странами ситуацию на Украине

1 апр. 13:22

Президент России Владимир Путин отказался от контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ), которая приедет 4 апреля в Москву для содействия урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, это по линии министерства иностранных дел", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, таких планов нет и у помощника президента РФ Юрия Юшакова.

Напомним, ранее стало известно, что делегация Лиги арабских государств приедет в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины. Как ожидается, российскую столицу посетят министры иностранных дел шести арабских стран и генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.