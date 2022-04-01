В России стало больше городов с благоприятной для жизни средой

1 апр. 13:11

За 2021 год в России на 10% увеличилась доля городов с благоприятной средой, информирует пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина со ссылкой на исследование индекса качества городской среды министерства строительства и ЖКХ России.

"За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов - до 44%. К 2024 году, согласно федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году - 80%", - следует из сообщения.

Хуснуллин пояснил, что по итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490.

Индекс качества городской среды служит инструментом оценки потенциала развития российских городов, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. На формирование индекса влияют 36 индикаторов, относящихся к следующим типам городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Пространства оцениваются с точки зрения безопасности, комфорта, экологичности, идентичности и разнообразия, современности. Также учитывается эффективность органов власти города.

Максимально город может набрать 360 баллов, городская среда считается благоприятной при более 180 баллов.

"По итогам прошлого года самыми комфортными для проживания городами-миллионниками признаны Москва (293), Санкт-Петербург (256), Казань (210), Нижний Новгород (209), Новосибирск (195). Среди городов с населением от 250 тыс до миллиона человек комфортными для жизни признаны Тюмень (233), Краснодар (225), Калининград (223), Чебоксары (220)", - говорится в материале.