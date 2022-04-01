Спрос на лекарства в России вырос в марте на 95%

1 апр. 13:00

Спрос на лекарства в России в марте вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы цифровой маркировки "Честный знак", пишет ТАСС.

"По данным национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", в марте 2022 года зафиксирован спрос на 95% всех лекарств, продаваемых в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям", - заявили в центре.

Самыми популярными лекарства марта 2022 года стали: левотироксин натрия (спрос вырос в 5,5 раз), бисопролол (спрос вырос в 3 раза), панкреатин (спрос вырос в 2,2 раза), омепрозол (плюс 90%), ибупрофен (плюс 81%), аспирин (плюс 71,5%), эналаприл (плюс 68%), парацетамол (плюс 64%), цитрамон (плюс 36,5%), ксилометазолин (плюс 32%).

"Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки", - пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.