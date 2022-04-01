Звезда сборной Грузии может продолжить карьеру в Англии

1 апр. 13:03

Полузащитник сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия может перебраться в Англию.

По данным AreaNapoli, основным претендентом на 21-летнего хавбека является итальянский "Наполи", однако серьезную конкуренцию ему в этом составит лондонский "Арсенал".

На прошлой неделе Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.