Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу подвел итоги встреч в Ереване и Баку

1 апр. 12:48

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева была направлена на продолжение и развитие совместных усилий по решению проблем между двумя странами.

Клаар подчеркнул, что вопрос делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном за последний год был на повестке посреднических усилий ЕС, в частности, на личной встрече президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В этом контексте рад отметить, что два дня назад в Брюсселе я помог организовать встречу между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым", - сказал он в интервью агентству АПА.

По словам спецпредставителя ЕС, на этой встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся политической ситуации и безопасности в регионе, а также отношений между Арменией и Азербайджаном. "Рад, что участники договорились встретиться снова в ближайшие недели. Также обсуждались вопросы подготовки очередной встречи между председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоится 6 апреля 2022 года в Брюсселе", - сказал он.

Клаар также отметил, что у него положительные впечатления от встреч в Ереване и Баку. "Надеюсь, что наша деятельность будет способствовать принятию многих шагов для поиска компромиссных решений по всем нерешенным вопросам между двумя странами, и ЕС, несомненно, продолжит свои усилия в этом направлении", - подытожил он.