Дагестанскому пранкеру предъявлено обвинение

1 апр. 12:32

Известного блогера Хизри Запирова обвинили в 20 эпизодах мошенничества со ставками, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как отметили в надзорном органе, суд рассмотрит ходатайство об аресте пранкера сегодня.

"27-летнему блогеру, находившемуся в розыске по подозрению в мошенничестве, предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления... "мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину". Сегодня суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Запиров вместе с коллегами рекламировал систему инвестирования, которая якобы позволяет получить крупный заработок и приумножить капитал, участвуя в деятельности букмекерской конторы. На самом деле средства поступали на счета третьих лиц, а затем присваивались злоумышленниками.