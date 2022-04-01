В Махачкале начал работать Центр управления дорожным движением

1 апр. 12:29

В Махачкале открылся Центр управления дорожным движением, проинформировали в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что сотрудники Центра могут дистанционно управлять потоками автотранспорта и выявлять нештатные ситуации.

"Это единый региональный центр компетенций по эксплуатации и развитию интеллектуальной транспортной системы Республики Дагестан, позволяющий в режиме реального времени контролировать загруженность улиц, управлять движением на перекрестках и местах основного скопления машин, оперативно реагировать на ДТП и следить за качеством работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионе началось в ноябре 2021 года. В настоящее время в зону ее действия входят четыре улицы Махачкалы: проспекты Петра I и Расула Гамзатова, а также улицы Ярагского и Коркмасова.