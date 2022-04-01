Ростуризм: популярные полетные программы за рубеж могут возобновиться уже весной

1 апр. 12:28

Полетные программы по самым популярным летним направлениям могут быть восстановлены уже весной, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что сейчас нет возможности поехать в целый ряд стран из-за различных ограничений. Некоторые государства по-прежнему готовы принимать российских туристов. "Однако в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи туров и в эти страны в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных", - отметила Догузова.

"В настоящее время мы вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведем работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", - написала глава Ростуризма в своем Telegram-канале.