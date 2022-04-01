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Ростуризм: популярные полетные программы за рубеж могут возобновиться уже весной

Ростуризм: популярные полетные программы за рубеж могут возобновиться уже весной

Полетные программы по самым популярным летним направлениям могут быть восстановлены уже весной, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что сейчас нет возможности поехать в целый ряд стран из-за различных ограничений. Некоторые государства по-прежнему готовы принимать российских туристов. "Однако в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи туров и в эти страны в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных", - отметила Догузова.

"В настоящее время мы вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведем работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", - написала глава Ростуризма в своем Telegram-канале.

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