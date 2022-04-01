Армения раскрыла НАТО секретную информацию о Су-30

1 апр. 12:20

Как стало известно сегодня утром, Ереван настолько обеспокоился подозрениями Запада в том, что армянские Су-30СМ участвуют в военной спецоперации России на Донбассе, что раскрыл секретную информацию о дислокации своих боевых машин военным атташе стран НАТО и ЕС.

Сделано это было полностью публично: Минобороны Армении официально сообщило о посещении представителями НАТОвских государств авиабазы ВС РА и опубликовало фотографии армянских Су-30СМ вместе с западными дипломатами на их фоне.

Экскурсию по военной инфраструктуре Армении провел лично командир авиабазы, полковник авиации Самвел Тавадян. По данным МО РА, именно купленные в России Су-30СМ вызвали живой интерес представителей стран НАТО, убедившихся, что Ереван не отдал свои истребители России для спецоперации.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти не передавали и не намереваются передавать России свои истребители для спецоперации. Как можно видеть, на одних словах Ереван не остановился и поторопился успокоить опасения Запада в том, что союзник РФ в принципе может вести себя по-союзнически.