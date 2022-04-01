Лукашенко поговорит с Путиным о традициях и братских узах

1 апр. 12:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что ему предстоят телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Расскажу о новой традиции [вручения премии Союзного государства в области науки и техники], которую мы открыли. Я очень ценю традиции", - сказал глава белорусского государства в ходе церемонии вручения этой награды по итогам 2021 года.

По его словам, народы России и Беларуси "едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти". "Но и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на них вместе", - заверил Лукашенко.

Далее он отметил, что вручение премии Союзного государства в области науки и техники станет новой традицией, которая "будет жить".