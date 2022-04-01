Химическая промышленность Кубани получит поддержку льготами

1 апр. 12:19

В Краснодарском крае готовят новый пакет мер по стимулированию роста промышленности, заявил вице-губернатор региона Александр Руппель.

По его словам, поддержка будет действовать для промпредприятий, в том числе резидентов индустриальных парков и инвесторов.

"Именно в химическом комплексе мы видим потенциал для импортозамещения. Один пакет мер уже действуем, готовим второй", - сказал он.

Уточняется, что для предприятий, запускающих импортозамещающие производства, будут действовать льготы и преференции. "Для инвесторов планируют установить плату в размере 1 рубля по договорам аренды участков. Для резидентов промпарков – субсидию на возмещение 50% затрат", - поясняет "КП Краснодарский край".