Россияне отметили подорожание сахара на 77%

1 апр. 12:17

Согласно данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), три четверти россиян (77%) за последнее время наблюдают рост цен на сахар, больше трети россиян - на хлеб, мясо, яйца, растительное масло и плодоовощную продукцию.

Так, отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 36% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 30% неделей ранее), 77% респондентов считают, что на сахар (против 73% по результатам предыдущей недели).

Также опрошенные отметили рост цен на мясо и птицу (39%), 40% - на молоко и молочную продукцию (против 34% неделей ранее), 36% - на яйца.

Подорожание растительного масла отметили 39%, а 36% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже, 32% - отметили рост цен на рыбу и морепродукты.

Интересно, что согласно ранее опубликованному опросу ФОМа, почти две трети россиян (60%) уверены, что антироссийские санкции, либо совсем не скажутся на их материальном положении, либо их влияние будет весьма незначительным.