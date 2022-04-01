Профессор рассказала, какая диета поможет быстрее вылечиться от коронавируса

1 апр. 12:10

При инфекции, в том числе и коронавирусной, стоит убрать из рациона продукты с глютеном, заявила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Важно убрать все продукты, которые содержат глютен в составе. Глютен - это изначально уже провоспалительный фактор, он будет поддерживать воспаление, пролонгировать саму инфекцию в организме и циркуляцию вирусов", - пояснила специалист.

Быстрее поправиться помогут продукты, богатые белком.

Ослаблять иммунитет может скрытая непереносимость продуктов, лучше сдать анализ. "Мы должны понимать организм, знать по каким законам он работает, что ему на пользу. Как только мы попадаем в зону риска, мы должны сразу убрать продукты из "красного списка", потому что они будут снижать активность иммунной системы, не позволят организму самому бороться инфекцией и только поддержат проблему", - рассказала Королева.

По ее словам, у большинства людей есть непереносимость продуктов из коровьего молока, в связи с этим во время заболевания коронавирусом лучше "исключить все молочные и кисломолочные продукты, а также сливочное масло, все лакомства, рафинированные продукты".