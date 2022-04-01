Игрушечная винтовка юнца напугала жителей Казахстана

1 апр. 12:04

В Семее задержали юношу, передвигавшегося по улице с игрушечной винтовкой с оптическим прицелом, которая испугала местных жителей, сообщает пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Так, 29 марта очевидцы обратились в полицию с заявлением, что в районе ТЦ "Радуга" некий молодой человек гуляет по улице с винтовкой в руке. Правоохранители сразу задержали "вооруженного" юнца. Однако выяснилось, что мальчик приобрел игрушечную винтовку на деньги, подаренные родителями на 17-летие, которое он отпраздновал ранее.

Отмечается, что полицейские провели профилактическую беседу с юношей, а затем вернули ему игрушечную винтовку.