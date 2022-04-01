Глава водоканала Каспийска отправлен под домашний арест

1 апр. 11:43

Суд в Каспийске избрал меру пресечения в отношении и.о. главы МУП "Водоканал" Каспийска по делу об отравлении людей, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Городской суд, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил подозреваемого под домашний арест до 22 мая", - приводит ее слова "Интерфакс".

Глава МУП "Водоканал" арестован в рамках расследования уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и предназначенных для детей в возрасте до шести лет").

Напомним, с 19 по 27 марта в горбольницу Каспийска поступили 61 ребенок и семеро взрослых с признаками кишечного отравления. Причиной могла стать питьевая водопроводная вода.