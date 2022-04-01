В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

1 апр. 11:42

В ряде регионов России растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Во многих странах сейчас опять пошел подъем заболеваемости, и несколько регионов РФ тоже демонстрируют подъем заболеваемости. Поэтому вопрос поддержания иммунитета важен", - поведал глава Минздрава.

По его словам, в настоящее время свыше 300 тыс пациентов с COVID-19 по-прежнему получают терапию, и почти 1,5 тыс. человек находятся в реанимации.

В этой связи Мурашко в очередной раз обратил внимание на важность вакцинации и ревакцинации. "Профилактика заболеваемости, профилактика тяжелых осложнений - это по-прежнему остается нашей с вами первостепенной задачей", - подытожил министр.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 488 млн, из них более 6,1 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России COVID-19 диагностировали у 17 862 089 человек. Справились с болезнью 16 884 785 жителей страны, умерли - 369 064.

