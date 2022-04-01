Москвичам рассказали, когда закончится снег

1 апр. 11:39

Мокрый снег, который уже идет на юге Москвы, прекратится только в воскресенье, 3 апреля. Прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда в Москве прекратятся осадки.

"Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра", - сказал, передает ТАСС.

Днем в Москве столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, в Московской области – от минус 1 до +4 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.