Коронавирусом заразились еще 19 тыс россиян

1 апр. 11:29

В России за минувшие сутки выявили 19 164 новых случаев коронавируса.

В Москве новых случаев 1 038, в Петербурге - 958, в Подмосковье - 559. В Краснодарском крае - 547, в Ставропольском крае - 152, в Крыму - 258, в Дагестане - 50, в Кабардино-Балкарии - 34, в Адыгее - 49, в Карачаево-Черкесии - 20, в Северной Осетии - 25, в Ингушетии - 24, в Чечне - 21.

Общее число инфицированных достигло в России 17 862 089.

Госпитализированы за сутки 3 754 человека. Выздоровели за сутки 45 998 человек, за все время - 16 884 785.

Умерли за сутки 342 пациента, с начала пандемии - 369 064.