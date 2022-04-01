Продажи туров в Египет и Турцию обвалились

1 апр. 11:03

Спрос на туры в Турцию и Египет среди россиян упали в семь-десять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на "Интурист", Fun & Sun (бывший "TUI Россия") и Anex Tour.

В феврале доля бронирований туров по России составляла 17,7%, доля зарубежных туров - 83%. В марте соотношение поменялось, на туры по России пришлось уже 64%, поделились в "Интуристе".

В марте туры по РФ заняли первое место в общем объеме бронирований и у Fun & Sun, тогда как в феврале внутренний туризм был третьим по спросу, после Турции и Египта. За март продажи путевок по России выросли на 73%. Рост спроса на внутренний туризм отметили также в Anex Tour - плюс 15% за месяц.

Кубань традиционно является самым популярным направлением в России, граждане бронируют туры в Сочи, Анапу, Геленджик.