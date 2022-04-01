Чем Макрон не угодил французским мусульманам

10 апреля во Франции пройдут президентские выборы. Пока главным претендентом на победу считается действующий глава государства Эммануэль Макрон, а его основным конкурентом – руководитель правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Наблюдатели не берутся делать прогнозов на исход выборов поскольку кризис на Украине и позиции французских мусульман могут внести неопределенность в сложивший расклад сил.

Middle East Eye пишет, что правительство Макрона изображает мусульман в качестве угрозы, а ислам как опасную религию, которую нужно постоянно контролировать. В 2017 году Макрон был избран главой государства, благодаря своим обещаниям инклюзивного, открытого и совершенного общества, где будет доминировать мультикультурализм. Такое видение вселяло надежду и резко контрастировало с позицией Марин Ле Пен. Но своих обещаний Макрон так и не исполнил. Под его руководством Франция стала еще более исламофобной.

Составляющими антиисламской системы стали проект ”общества бдительности” против исламской ”гидры”, законы против ”исламского сепаратизма” и Хартия принципов французского ислама, навязанная мусульманским организациям Франции.

Представление французскими властями ислама в качестве опасной религии, которую необходимо контролировать и подавлять привело к тому, что в обществе стали бояться мусульманского населения собственной страны. При Макроне ислам стал рассматриваться большинством французских граждан как экзистенциальная угроза цивилизации, традициям и ценностям.

Неистовая исламофобия постоянно и настойчиво подпитывается дискурсом Макрона, предвыборными стратегиями и политикой в отношении мусульман и ислама, что, в свою очередь, осуждается организациями по защите прав человека и ООН. Мусульмане в огромных количествах покидают Францию, происходит утечка мозгов, которая вредит мягкой силе Парижа. Для Франции это потеря той части населения, голоса и взгляды который могли бы сыграть свою роль во многих сферах международных отношений, бизнес-среде и дипломатии.

При Макроне Франция начала придерживаться искоренительного подхода к группам и организациям, которые зачастую беспричинно называются ”исламистскими” и ”радикальными”. Та же Исламская хартия представляет собой авторитарную национализацию ислама со стороны якобы светского государства.

В октябре 2019 года Кристоф Кастанер, тогдашний министр внутренних дел в правительстве Макрона, на слушании парламентского комитета среди признаков радикализации назвал ношение бороды и ”нарочитое” соблюдение Рамадана. Словом, всё, что кажется "излишне исламским", попадает в категорию ”радикального”. Сейчас такие суждения стали привычными для крайне исламофобных французских элит.

Благодаря успешному принятию Макроном закона об исламском сепаратизме, во Франции появился целый набор законодательных средств, с помощью которых правительство имеет право цензурировать, запрещать и закрывать всё, что они посчитают ”исламистским”, ”фундаменталистским” или ”экстремистским”. Недавно, например, исполнительная власть распорядилась распустить антирасистскую организацию ”Коллектив против исламофобии во Франции”.

Такая политика криминализирует любую критику в отношении государственной исламофобии и расизма, приравнивая её к подстрекательству к терроризму против Франции, которая движется в сторону контроля свободы мысли и убеждений (исключительно мусульманских). Отказываясь от французского секуляризма, режим Макрона на замену ему предлагает новый вид авторитарного, репрессивного управления мусульманами и их религией. Это вызывает тревогу не только в отношении будущего мусульман, но и с точки зрения верховенства закона в целом. Стремясь предотвратить формирование мусульманского гражданского общества, критикующего правительство, министерство внутренних дел атакует издательства, антидискриминационные группы, исламские школы, ”левоисламские” образовательные тенденции и тому подобное. В частной сфере наблюдение и подавление все активнее внедряются в жизнь обычных мусульман, влияя на выбор образования и практики воспитания детей.

Хотя само понятие "исламофобия" в Франции отвергается, государственное наблюдение и подавление исламских институтов систематизируется. Сейчас, перед выборами, Макрон и его окружение уверяют общественность в продолжении текущей политики, поэтому мусульмане опасаются второго срока действующего президента.