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Чем Макрон не угодил французским мусульманам

Middle East Eye
Чем Макрон не угодил французским мусульманам

10 апреля во Франции пройдут президентские выборы. Пока главным претендентом на победу считается действующий глава государства Эммануэль Макрон, а его основным конкурентом – руководитель правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Наблюдатели не берутся делать прогнозов на исход выборов поскольку кризис на Украине и позиции французских мусульман могут внести неопределенность в сложивший расклад сил.

Middle East Eye пишет, что правительство Макрона изображает мусульман в качестве угрозы, а ислам как опасную религию, которую нужно постоянно контролировать. В 2017 году Макрон был избран главой государства, благодаря своим обещаниям инклюзивного, открытого и совершенного общества, где будет доминировать мультикультурализм. Такое видение вселяло надежду и резко контрастировало с позицией Марин Ле Пен. Но своих обещаний Макрон так и не исполнил. Под его руководством Франция стала еще более исламофобной.

Составляющими антиисламской системы стали проект ”общества бдительности” против исламской ”гидры”, законы против ”исламского сепаратизма” и Хартия принципов французского ислама, навязанная мусульманским организациям Франции.

Представление французскими властями ислама в качестве опасной религии, которую необходимо контролировать и подавлять привело к тому, что в обществе стали бояться мусульманского населения собственной страны. При Макроне ислам стал рассматриваться большинством французских граждан как экзистенциальная угроза цивилизации, традициям и ценностям.

Неистовая исламофобия постоянно и настойчиво подпитывается дискурсом Макрона, предвыборными стратегиями и политикой в отношении мусульман и ислама, что, в свою очередь, осуждается организациями по защите прав человека и ООН. Мусульмане в огромных количествах покидают Францию, происходит утечка мозгов, которая вредит мягкой силе Парижа. Для Франции это потеря той части населения, голоса и взгляды который могли бы сыграть свою роль во многих сферах международных отношений, бизнес-среде и дипломатии.

При Макроне Франция начала придерживаться искоренительного подхода к группам и организациям, которые зачастую беспричинно называются ”исламистскими” и ”радикальными”. Та же Исламская хартия представляет собой авторитарную национализацию ислама со стороны якобы светского государства. 

В октябре 2019 года Кристоф Кастанер, тогдашний министр внутренних дел в правительстве Макрона, на слушании парламентского комитета среди признаков радикализации назвал ношение бороды и ”нарочитое” соблюдение Рамадана. Словом, всё, что кажется "излишне исламским", попадает в категорию ”радикального”. Сейчас такие суждения стали привычными для крайне исламофобных французских элит. 

Благодаря успешному принятию Макроном закона об исламском сепаратизме, во Франции появился целый набор законодательных средств, с помощью которых правительство имеет право цензурировать, запрещать и закрывать всё, что они посчитают ”исламистским”, ”фундаменталистским” или ”экстремистским”. Недавно, например, исполнительная власть распорядилась распустить антирасистскую организацию ”Коллектив против исламофобии во Франции”. 

Такая политика криминализирует любую критику в отношении государственной исламофобии и расизма, приравнивая её к подстрекательству к терроризму против Франции, которая движется в сторону контроля свободы мысли и убеждений (исключительно мусульманских). Отказываясь от французского секуляризма, режим Макрона на замену ему предлагает новый вид авторитарного, репрессивного управления мусульманами и их религией. Это вызывает тревогу не только в отношении будущего мусульман, но и с точки зрения верховенства закона в целом. Стремясь предотвратить формирование мусульманского гражданского общества, критикующего правительство, министерство внутренних дел атакует издательства, антидискриминационные группы, исламские школы, ”левоисламские” образовательные тенденции и тому подобное. В частной сфере наблюдение и подавление все активнее внедряются в жизнь обычных мусульман, влияя на выбор образования и практики воспитания детей.

Хотя само понятие "исламофобия" в Франции отвергается, государственное наблюдение и подавление исламских институтов систематизируется. Сейчас, перед выборами, Макрон и его окружение уверяют общественность в продолжении текущей политики, поэтому мусульмане опасаются второго срока действующего президента.

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