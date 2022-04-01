В Германии рекордное количество компаний повысят цены

1 апр. 10:50

Стоимость своей продукции повысят ряд немецких компаний, сообщает Spiegel со ссылкой на данные Института экономических исследований.

Как заявил газете эксперт Института Тимо Вольмершаузер, инфляция в Германии выйдет далеко за пределы 5%. Он напомнил, что последний раз с такой проблемой в ФРГ сталкивались в 1981 году.

Отмечается, что рост цен в первую очередь коснется потребительского сектора. Это прежде всего касается продуктов питания.

Вольмершаузер добавил, что ситуация на Украину усилила повышение цен не только на энергоресурсы, но и на сельхозпродукцию.