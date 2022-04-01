Главы МИД России и Индии проводят переговоры в Нью-Дели

1 апр. 10:51

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и его российский коллега Сергей Лавров начали встречу в Нью-Дели, сообщил Джайшанкар.

"Приветствовал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Хайдарабадском дворце. С нетерпением жду нашего сегодняшнего разговора", - ранее сообщал он.

Глава российского ведомства прибыл с официальным визитом в Нью-Дели в четверг из Китая, где принял участие в третьей министерской встрече стран - соседей Афганистана и провел переговоры с коллегами из КНР, Афганистана, Ирана, Индонезии, Пакистана и Узбекистана.