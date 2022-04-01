В Узбекистане произошло землетрясение

1 апр. 10:36

Узбекистан ощутил землетрясение, произошедшее в соседней Киргизии, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 04:13 по местному времени, их сила составляла от двух до трех баллов.

"Координаты землетрясения: 41,35 градусов северной широты; 72,99 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 15 км", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что движения земной коры ощутили жители Андижанской, Наманганской, Ферганской областей. Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 315 км в северо-восточном направлении.