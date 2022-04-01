Доллар падал ниже 81 рубля

1 апр. 10:27

Рубль усилил рост к доллару и евро в пятницу утром, он укрепляется к бивалютной корзине в ожидании старта нового раунда российско-украинских переговоров, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, курс доллара на торгах впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Первые сделки по валюте прошли в диапазоне 80,33 - 83,64 рублей/$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,15 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия).

При этом курс евро упал до 92,0425 рублей/EUR1 (-45,75 копеек к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,34 копеек к уровню закрытия 31 марта, до 87,15 рубля.

Стоит добавить, что доллар оказался на 25,97 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 45,05 копеек ниже официального курса.