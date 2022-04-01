Зурабишвили: Грузия участвует в финансовых санкциях против РФ

Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, направленных против России, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях и это что-то значит для грузинского финансового сектора. И мы в то же время участвуем во всех резолюциях, которые были приняты в поддержку Украины", – сказала она, передает Sputnik Грузия.

Уточняется, что Зурабишвили отметила факт совпадения ее мнения с позицией правительства страны. "Различие может быть в лексике, которую использует правительство", – подчеркнула президент Грузии.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили не владеет ситуацией и путает разные аспекты реакции Тбилиси на происходящие события.



"Грузия присоединилась только к политическим решениям Запада против России, в частности, голосовала за исключение РФ из Совета Европы и за суд над ней на Гаагском трибунале. Также Грузия голосовала в Генассамблее ООН и осудила действия России. Однако правительство Грузии принципиально отказалось от присоединения к экономическим санкциям, включающим в себя финансовые санкции – точно так же, как от этого отказались Турция, Венгрия, Израиль и другие страны", - сказал он.



"Правительство Грузии решило не участвовать в экономическом на давлении на Россию, поскольку понимало, что и сами санкции, и вероятные контрсанкции нанесли бы действительно ощутимый, болезненный удар по грузинской экономике. Экономика Грузии и так находится не в лучшем состоянии, у нас довольно большая инфляция и другие проблемы есть. Россия, со своей стороны, просто не почувствует грузинских санкций, а Грузии как раз придется тяжело, поэтому к этой форме давления Тбилиси не присоединился", - подчеркнул Петре Мамрадзе.



Деятельность Саломе Зурабишвили, по его словам, продолжает идти вразрез с действиями грузинского правительства. "Я вижу здесь дефицит коммуникации и ментальную разницу. Зурабишвили – французская гражданка, родившаяся и выросшая во Франции. Там же она стала достаточно известным дипломатом и была послом Франции. Ее ментальность отличается от ментальности тех, кто формировались в Грузии как политические фигуры. Это ощущается довольно часто в заявлениях Зурабишвили, в самой лексике, которую она использует. Ей стоило бы улучшить коммуникацию с правительством", - заключил политолог.