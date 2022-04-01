Дагестан назвал объемы поставок мяса в регионы и на экспорт

Поставки мяса из Дагестана за рубеж и в другие регионы России составляют около 15 тысяч тонн в год, сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе выступления на заседании президиума Народного собрания республики.
По его словам, регион находится в числе лидеров в развитии животноводства.
Далее он отметил, что в 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию новые мощности цехов по убою крупного и мелкого рогатого скота и по производству колбасных изделий.
В то же время, проблемными остаются вопросы развития птицеводства яичного направления и молочного скотоводства.