Центробанк разрешил гражданам переводы средств за рубеж

1 апр. 10:09

Ограничения на денежные переводы за рубеж для физических лиц смягчили в России.

Центробанк сообщает, что теперь гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу до $10 тыс либо эквивалентную сумму в другой валюте.

Если перевод осуществляется при помощи услуг компаний по переводу денег без открытия счета, то лимит составит $5 тыс.

"Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам", - отмечает регулятор.

Новые лимиты будут действовать полгода, суммы рассчитываются по официальному курсу ЦБ на дату перевода.

Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов - физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств остановлены на полгода.