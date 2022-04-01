Синоптики: апрель в Казахстане будет разнообразным

1 апр. 9:58

В апреле в разных регионах Казахстана погода будет сильно отличаться - север ждут метели, а на юге может потеплеть до плюс 35.

Начало месяца будет теплым во всей республике, на севере без осадков, на западе пройдут дожди с порывистым ветром.

Казгидромет прогнозирует неустойчивую погоду с середины первой декады. Дождь и снег ожидаются в северных регионах, грозы - в южных регионах. На большей части страны ожидаются туманы, гололед, сильный порывистый ветер.

На западе Казахстана по ночам 1-12 градусов тепла, днем 7-22 градуса, на севере, северо-западе, востоке Казахстана - в ночные часы от минус 5 - плюс 3 до ноль - плюс 7, днем - плюс 2-13, в центре страны по ночам возможны заморозки до минус 5, днем от 6 до 18 градусов тепла.

Антициклон в середине первой декады апреля понизит температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны.

Во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут часто поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, температура будет выше нормы, на юге составит до плюс 35, на севере - до плюс 23. На западе погода будет неустойчивой, прогнозируются туманы, дожди, снег, ветер. В горных и предгорных районах, при понижении температуры воздуха, возможен снег.