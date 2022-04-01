В Британии заговорили о дискриминации россиян

1 апр. 9:56

Намерение властей Великобритании ввести лимит в 50 тыс фунтов на вклады граждан РФ в банках Королевства является незаконным, сообщает Reuters.

Так, ряд собеседников агентства в отрасли заявили, что меры, предложенные руководством страны, нарушают закон о равенстве, который осуждает и запрещает дискриминацию на национальной почве. "Это больше похоже на поспешное решение, последствия которого не продуманы", - подчеркнул один из глав банков.

Помимо этого, кредитные организации уточнили, что запрет сложно реализовать, так как клиенты говорят о месте своего проживания, но не о происхождении.