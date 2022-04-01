Заявление Байдена обвалило цены на нефть

1 апр. 9:36

Стоимость нефти продолжает падать после заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва в течение шести следующих месяцев.

Ранее американский лидер призвал компании США наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть, что, по его словам, снизит роль экспорта российских энергоносителей. Также он предложил рассмотреть меры, которые смогли бы подтолкнуть американские компании активно добывать нефть.

Так, цена июньских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $104,35 за баррель - на $0,36 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам вчерашних торгов эти контракты упали до $104,71 - на $6,73 (6%).

Стоимость майских фьючерсов на WTI на NYMEX составили $99,66 - на $0,62 (0,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Вчера цена этих контрактов обвалилась до $100,28 - на $7,54 (7%).