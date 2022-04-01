Медведев предлагает расширить список санкционных продуктов

1 апр. 9:34

Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из недружественных стран следует расширить, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)", - написал Медведев в Telegram-канале.

"Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся" - добавил он.