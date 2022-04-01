Половина россиян трудится и в выходные дни 

1 апр. 9:28

Согласно опросу сервиса "Зарплата.ру" половина сотрудников российских офисов часто работает в выходные дни.

Согласно исследованию, "часто приходится работать в выходные 44% респондентов". Что касается целей работы выходные дни, то статистика свидетельствует, что большинство респондентов выходят на работу в уикенд из-за дополнительного заработка - 39%, 23% завершают задачи, на которые не хватило времени в рабочие дни. Кроме того, 6% готовы приходить на работу "просто от скуки". Преследуют карьерные цели – 5% опрошенных.

Опрос проводился в период с 24 по 31 марта среди 1 950 жителей страны в возрасте 18-55 лет.