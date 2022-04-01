Опрос: почти 40% россиян считают, что отношения России и Запада восстановятся в ближайшие 3 года

1 апр. 9:25

Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показал, что 38% россиян ждут восстановления экономических, культурных и спортивных связей России и Запада восстановятся в ближайшие три года, пишет "Интерфакс".

Также 33% респондентов считают, что связи восстановятся, но гораздо позже. В возможность восстановления отношений России с Западом не верят 7% россиян.

Большинство (74%) опрошенных хотели бы, чтобы связи с Западом восстановились, против этого 8% россиян.

Всероссийский опрос был проведен 18-20 марта 2022 года, в нем приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 лет, в 104 населенных пунктах в 53 регионах РФ.