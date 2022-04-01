ВС Украины атаковали Белгород

1 апр. 9:14

Авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте, стал причиной пожара на нефтебазе в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По заверениям главы региона, проблем с топливом в Белгородской области нет и не будет.

"Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. <…> Все поставщики бензина работают в штатном режиме. У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области - на 15-18 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет", - заверил он.

Далее Гладков уточнил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. "В данный момент "Роснефть" перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от пяти до 13 дней", - отметил он.

Также глава области акцентировал внимание на том, что населению ничего не угрожает, у города есть все ресурсы для ликвидации возгорания. Работники МЧС делают все для того, чтобы пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки. "На данный момент задействованы более 170 человек и 50 единиц техники. Привлечён пожарный поезд, он осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны", - привел данные он.

Согласно последним данным, на территории базы горят восемь резервуаров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. "В настоящее время горят восемь резервуаров с топливом, все они объемом по 2 тыс. кубометров. Есть угроза дальнейшего распространения огня", - сказал собеседник ТАСС.

Всего на территории нефтебазы находятся 27 резервуаров, из них 14 - объемом 2 тыс куб м.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания пострадали два работника, им оказана первая помощь, их жизни вне опасности. Ведется расселение жителей близлежащих домов.