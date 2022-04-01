Угарный газ погубил двоих человек в Северной Осетии

1 апр. 8:22

В Северной Осетии за день произошло два случая отравления угарным газом, информирует МВД по республике.

"В дежурную часть ОМВД России по Алагирскому району поступило сообщение о том, что в домовладении, расположенном в селе Урикау, обнаружены тела 60-летнего мужчины и 53-летней женщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в трагедии привели нарушения правил эксплуатации газовой колонки.

Кроме того, сообщается, что во Владикавказе пострадала 18-летняя девушка. Она госпитализирована. Причиной отравления стала неисправность газовой плиты. По фактам ведутся проверки.