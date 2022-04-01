В Кабардино-Балкарии будут построены новые школы

1 апр. 8:05

В восьми городах и селах Кабардино-Балкарии в ближайшие несколько лет заработают десять новых школ, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

По его словам, их строительство предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"В конце года планируем завершить строительство школы на 785 мест в городе Прохладном, а также на 500 мест в городе Нарткале и на 500 мест в селении Куба", - сообщил региональлный лидер.

Помимо этого, он отметил, что уже заключены госконтракты на строительство двух крупных школ в Нальчике и Баксане — на 1 500 мест и 1 224 места соответственно.

Также стартует строительство школы на 560 мест в Прохладном, школы на 150 мест в селе Псынабо и на 500 мест – в селе Красносельском. Кроме того, новые школы также появятся в Сармаково (на 275 мест) и в Майском (330 мест). Как уточнил Коков, строительство этих учреждений предполагается завершить в декабре 2023 года.