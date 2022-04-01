Япония уточнила нефтяную политику

1 апр. 7:45

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что всласти страны в вопросе высвобождения стратегических запасов нефти будет действовать с учетом развития обстановки в мире и позиции США.

"Мы хотели бы действовать соответствующим образом, следя за международной ситуацией", - сказал он, передает "Интерфакс".

Ранее сообщаюсь, что президент США Джо Байден заявил, что решил направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.