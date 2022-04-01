Гинцбург напомнил о начале испытаний "Спутника М" для детей

1 апр. 7:12

Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что испытания начнутся в конце следующей недели. "Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках… Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать", - приводят слова собеседника РИА Новости.

Далее он отметил, что исследования с соответствующей возрастной группы будут проходить так же, как и с участием подростков.

Напомним, что в феврале Гинсбург поделился с "Интерфаксом" сообщением о том, что Центр им. Гамалеи не обнаружил в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом, "поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять".